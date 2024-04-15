Лучший в мире боевой вертолет «Аллигатор» станет еще опаснее

Новшества вводятся с учетом боевого опыта, полученного во время проведения СВО.

Летчик с позывным «Самара» рассказал о преимуществах новой бортовой аппаратуры. По его словам, усовершенствованный пилотажно-навигационный комплекс обеспечивает точность поражения площадных целей плюс-минус 50-100 метров. С учетом того, что радиус разлета поражающих осколков превышает 200-300 метров, боевая задача выполняется на отлично.

Ранее сообщалось, что российские вертолетчики нанесли существенный урон противнику в районе Работино в Запорожской области, уничтожив живую силу и технику ВСУ.