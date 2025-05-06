Лукашенко пообещал молниеносный ответ на любое вторжение в Белоруссию

В том случае, если сапог неприятеля ступит на белорусскую территорию, то ответ на агрессию будет сделан без всяких колебаний. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, его слова привела БелТА.

По утверждению белорусского лидера, он сам, как никто другой, не хочет начала войны. Тем не менее, Белоруссия в случае агрессии против нее даст достойный ответ.

«Вы должны знать: не дай бог, хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный», — указал он.

Лукашенко добавил, что в распоряжении Минска есть такие средства, применение которых позволит нанести неприятелю невосполнимый ущерб.

Ранее сообщалось, что хоккеист Александр Овечкин, российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз», передал именной хоккейный джерси с личной подписью Александру Лукашенко. Он сделал это в ответ на поздравления с установлением нового рекорда по количеству голов, забитых в Национальной хоккейной лиге.