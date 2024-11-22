Лукашенко пообещал отключить интернет в Белоруссии при массовых беспорядках

Если же на белорусской территории снова начнутся массовые акции протеста, то власти республики опять отключат интернет. Такое обещание сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова привел телеграм-канал «Пул Первого».

По утверждению белорусского лидера, которое он сделал во время встречи со студентами, отключение интернета всегда происходит с его разрешения. И для этого шага есть исключительно веские причины, в виде безопасности государства. В августе 2020 года, при массовых беспорядках в стране, интернет был отключен, чтобы не подвергать республику опасности.

«Что вы думаете, я буду смотреть и молиться, что вы кому-то сообщение не отправили, если страны завтра не будет», — указал он.

До этого Лукашенко заявил, что во время мирных переговоров, которые будут проводиться по поводу украинского конфликта, не должны ущемляться белорусские интересы. По его мнению, трем народам (русским, украинцам и белорусам) не стоит ожидать ничего хорошего ни со стороны США, ни от Европы. Они сами должны договориться между собой.