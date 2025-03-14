Лукашенко: российские ракеты «Орешник» скоро поступят в Белоруссию

Белорусская сторона, по словам Лукашенко, будет заниматься производством пусковых элементов для этой ракеты. Он выразил надежду, что к концу текущего года изготовление установок будет завершено.

Президент добавил, что место дислокации ракет будет определено совместно с российской стороной. Этот вопрос, как отметил Лукашенко, обсуждался в ходе его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 13 марта.

Лукашенко подчеркнул, что принятие военной доктрины и концепции безопасности Союзного государства, а также договора о гарантиях безопасности, вывели сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере на беспрецедентный уровень.

Кроме того, Лукашенко сообщил о совместной работе Москвы и Минска над созданием нового спутника с разрешением до 35 см, платформа для которого практически готова.

Президент Белоруссии подчеркнул, что обе страны эффективно дополняют друг друга в промышленности и компенсируют имеющиеся пробелы.

Он также отметил эффективность Союзного государства в обеспечении безопасности в различных сферах и высокий уровень кооперации, а введение единой валюты не является необходимым на данный момент.

Белоруссия обратилась к России с просьбой о строительстве второй АЭС, большую часть которой Минск планирует возвести самостоятельно, за исключением реактора и турбины.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко ратифицировали договор о гарантиях безопасности.