Лукашенко: российские ракеты «Орешник» скоро поступят в Белоруссию
Лукашенко: Белоруссия готовится к получению ракетного комплекса «Орешник»
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Александр Лукашенко, глава Белоруссии, сообщил о скором поступлении в распоряжение белорусских вооруженных сил российского ракетного комплекса «Орешник», передает ТАСС.
Белорусская сторона, по словам Лукашенко, будет заниматься производством пусковых элементов для этой ракеты. Он выразил надежду, что к концу текущего года изготовление установок будет завершено.
Президент добавил, что место дислокации ракет будет определено совместно с российской стороной. Этот вопрос, как отметил Лукашенко, обсуждался в ходе его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 13 марта.
Лукашенко подчеркнул, что принятие военной доктрины и концепции безопасности Союзного государства, а также договора о гарантиях безопасности, вывели сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере на беспрецедентный уровень.
Кроме того, Лукашенко сообщил о совместной работе Москвы и Минска над созданием нового спутника с разрешением до 35 см, платформа для которого практически готова.
Президент Белоруссии подчеркнул, что обе страны эффективно дополняют друг друга в промышленности и компенсируют имеющиеся пробелы.
Он также отметил эффективность Союзного государства в обеспечении безопасности в различных сферах и высокий уровень кооперации, а введение единой валюты не является необходимым на данный момент.
Белоруссия обратилась к России с просьбой о строительстве второй АЭС, большую часть которой Минск планирует возвести самостоятельно, за исключением реактора и турбины.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко ратифицировали договор о гарантиях безопасности.