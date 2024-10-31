Рогов: Сырский срочно приехал на запорожский фронт, чтобы справиться с паникой в ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский срочно посетил Запорожскую область, чтобы устранить паническое настроение среди личного состава украинской армии, заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, передает РИА Новости.

Он отметил, что приезд Сырского в контролируемую Украиной часть Запорожья совпал с успехами российских Вооруженных сил.

По словам общественного деятеля, визит командующего пытались представить как запланированный и рабочий.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что среди подразделений ВСУ в Курской области началась паника.

По его словам, украинские военные ежедневно теряют позиции. Они вынуждены отступать, теряя военную технику и личный состав. Фронт украинской армии «посыпался» примерно на 10 участках.