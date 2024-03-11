Лжесоцработниц, подозреваемых в краже денег у пенсионерки, задержали подмосковные полицейские

Подмосковные полицейские задержали ранее судимых двадцатидвухлетнюю жительницу Подмосковья и тридцатиоднолетнюю уроженку Украины, подозреваемых в краже 850 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в полицию обратилась 84-летняя местная жительница, которая сообщила, что она впустила к себе в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Вокзальной, двух неизвестных гражданок, которые представились соцработниками. Пока одна из злоумышленниц отвлекала ее внимание на кухне, вторая прошла в комнату и похитила денежные средства. После этого правонарушительницы скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении данного преступления и при поддержке Росгвардии задержали их в Калужской области. Судом задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что подмосковная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП в Наро-Фоминске.