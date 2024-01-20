МАГАТЭ обнаружило новые мины по периметру Запорожской АЭС

Эксперты миссии МАГАТЭ обнаружили новые мины по периметру Запорожской АЭС. Об этом сообщили представители организации в опубликованном пресс-релизе, их слова передает информагентство РИА Новости .

В заявлении сообщается, что мины по периметру станции, устраненные группой организации в ноябре прошлого года, вновь были найдены на том же месте. Уточняется, что снаряды были установлены в закрытой зоне, являющейся недоступной для персонала ЗАЭС.

Представители также подчеркнули, что факт установки мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.

В ноябре прошедшего года эксперты из МАГАТЭ обнаружили в зоне между ограждениями станции мины, которые, как сообщается при детонации не представляли бы угрозу для системы безопасности объекта.

Специалисты миссии работают на станции с 1 сентября 2022-го года.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили более двадцати атак украинских ВС на купянском направлении.