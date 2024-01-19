Российские войска отразили свыше 20 атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны России обновило информацию о боях в зоне СВО. По данным ведомства, ВС РФ удалось отразить десятки вражеских атак и лишить противника техники.

Минувшая неделя с 13-го по 19-е января была продуктивной для ВС России, особенно близ Купянска. Военные умело держали оборону, отражая атаки ВСУ. Всего за семь дней было отбито 25 ударов со стороны противника. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны России, где отметили, что украинские штурмовые группы находились также у пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области.

«Нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами», — отчитались в ведомстве.

В МО отметили, что удары наносились по военно-промышленному комплексу Украины, где ремонтировали технику и изготавливали боеприпасы.

По предварительным подсчетам, потери в рядах ВСУ за неделю составили свыше 560 военных. Лишили противника 10 танков, восьми бронемашин, 26 авто и орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что страны Балтии договорились о линии обороны на случай угрозы со стороны России.