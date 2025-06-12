Май стал худшим месяцем для Украины по потерям территорий с года начала СВО

Украина в мае потеряла больше территорий, чем за любой другой месяц с конца 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные с фронта.

По информации издания, российские войска ускорили продвижение в последние месяцы, несмотря на сезонные сложности. Как отметили обозреватели, «Россия стремится к серьезным успехам, чтобы заставить Киев принять свои условия, близкие к капитуляции».

Украинская сторона, в свою очередь, пытается сдержать наступление и нанести РФ максимальный ущерб, чтобы показать Москве высокую цену продолжения конфликта. Однако, как заявил старший лейтенант ВСУ под Константиновкой, уже летом для ВСУ положение станет еще хуже.

Ранее украинские военные подтвердили, что российские войска прорвались в Днепропетровскую область, что может означать расширение зоны боевых действий. Однако эксперты сходятся во мнении, что на местности расширят подконтрольную зону, сделав ее буферной.

Ранее глава СБУ сообщил о подготовке новых терактов в России.