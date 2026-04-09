Взрыв на взлете: легкомоторный самолет выкатился с полосы и унес жизни двоих

В американском штате Аризона произошла авиакатастрофа. Вечером 8 апреля легкомоторный самолет Piper PA-32 не смог завершить взлет в аэропорту Марана. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалась в препятствия и загорелась. Находившиеся на борту два человека погибли на месте. Об этом сообщает NBC.

Мэр Мараны Джон Пост уточнил, что воздушное судно полностью выгорело. Личности погибших пока не раскрываются. Очевидцы рассказывают, что после удара раздался мощный взрыв — пламя было видно за несколько километров. Другие самолеты , находившиеся в аэропорту, не пострадали. По предварительной версии, причиной трагедии могла стать техническая неисправность, однако точные обстоятельства выясняются.

Инцидент произошел примерно в 17:12 по местному времени. Аэропорт Марана расположен в 30 километрах от Тусона. Это небольшой региональный узел, популярный среди владельцев частных бортов. Местные жители шокированы — подобные трагедии случаются здесь редко. Полиция оцепила место крушения, движение в районе аэропорта частично перекрыто.

