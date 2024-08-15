Макрон подтвердил гибель двух французских летчиков из-за столкновения истребителей

Два французских истребителя столкнулись в воздухе во время учебных полетов. Два летчика при этом погибли. Эту информацию подтвердил французский президент Эммануэль Макрон, запись по этому поводу он сделал в социальной сети Х.

Французский лидер выразил свои соболезнования как родным, так и близким погибших пилотов.

«С глубокой скорбью мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабира и лейтенанта Матиса Лоранса в результате авиакатастрофы во время учебного полета на самолете Rafale», - указал он.

Столкновение боевых машин произошло над департаментом Мёрт и Мозель, который находится на северо-востоке страны. По итогам ЧП пилот одного из истребителей успел катапультироваться, и позже и был подобран обнаружившей его поисковой командой. Во втором истребителе находились два человека, инструктор и обучаемый пилот. Об их судьбе некоторое время не было никакой информации.

Ранее сообщалось, что Макрона освистали на официальном закрытии Олимпиады в Париже. Когда он вышел произнести торжественную речь, зрители встретили его дружным свистом.