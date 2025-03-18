Лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с жестким обращением к президенту Франции Эммануэлю Макрону через социальную сеть X. В своем публичном заявлении политик категорически отверг возможность участия французов в военном конфликте на стороне Украины, а также подверг критике Макрона за проукраинскую позицию.

Филиппо недвусмысленно заявил, что граждане Франции не готовы жертвовать жизнями ради украинского конфликта. Кроме того, он подчеркнул, что французское общество не намерено тратить национальные сбережения на финансовую поддержку Киева.

Обращение лидера «Патриотов» последовало за недавними заявлениями Макрона о возможности отправки европейского военного контингента на Украину в рамках так называемой наблюдательной миссии без согласования с Москвой. Это предложение вызвало серьезную обеспокоенность среди многих политических сил Франции.

Ранее, 5 марта, глава Пятой республики сделал громкое заявление, охарактеризовав Россию как угрозу для Парижа и всей Европы. Макрон также призвал начать дискуссию о возможности использования ядерного арсенала для защиты Европейского союза, отметив изменение позиции США по оценке ситуации на Украине и вопросу лидирующей роли Вашингтона в Североатлантическом альянсе.

Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о давлении националистов на Зеленского.