Мальчик из России получил тяжелую травму в турецком отеле

Семья из Татарстана пережила неприятный момент во время отдыха в Турции. Об истории российских туристов рассказал телеграм-канал SHOT.

При заселении в отель в Анталье родители оставили двоих детей в детском клубе, однако уже через 20 минут их срочно вызвали обратно. Оказалось, что их сын попытался перелезть через забор, но острый металлический зубец впился ему в ногу, разрезав кожу и мышцы до самой кости.

Как отмечает SHOT, в детском центре ребенку не смогли оказать должную помощь. Истекая кровью, мальчик сам побежал к бару отеля, где уже отдыхающие перевязали ему рану подручными средствами. После этого мальчика экстренно доставили в больницу, где врачи наложили швы на глубокую рану.

Представители отеля пока не дали официальных комментариев. Российские туристы намерены добиться расследования инцидента.

Ранее сообщалось, что в Турции автобус с россиянами попал в ДТП во время движения по мосту.