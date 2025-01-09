Маленькая девочка спасла свою семью от пожара в уральском Златоусте

В городе Златоуст, расположенном в Челябинской области, случилось возгорание в одном из хозяйственных строений. Благодаря внимательности 12-летней девочки, которая заметила начинающийся пожар, удалось избежать более серьёзных последствий. Она предупредила своего отца, который смог оперативно вывести семью на улицу. Об этом 8 января сообщила пресс-служба МЧС России в своём официальном Telegram-канале.

Сотрудники пожарной службы оперативно прибыли на место происшествия и успешно потушили огонь, который охватил территорию площадью 78 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической проводке.

«Пламя подбиралось к дому. 12-летняя девочка увидела огонь и предупредила отца. Мужчина успел вывести на улицу жену и двоих детей», — уточнили в Telegram-канале МЧС России.

В сообщении также подчеркивается, что в результате возгорания никто не получил травм.

Ранее сообщалось о том, что восемь человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области.