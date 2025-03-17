Маленькая девочка умерла в Ставропольском крае от отравления химикатами

В Ставропольском крае произошло ЧП, там целая семья отравилась химикатами, от этого скончалась малолетняя девочка. Об этом в своем телеграм-канале сообщила краевая прокуратура.

ЧП произошло в городе Новоалександровске. Там в одном из многоквартирных домов плохо себя почувствовала целая семья из пяти человек. Всех их немедленно госпитализировали. В итоге 8-летняя девочка скончалась, 12-летний мальчик в очень тяжелом состоянии находится в реанимации. По имеющимся сведениям, ранее в подвале этого дома была проведена обработка ядохимикатами против насекомых.

«Прокуратура проводит по факту отравления проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, а также о защите прав несовершеннолетних», — указали правоохранители в микроблоге.

Следственный комитет уже возбудил по этому поводу уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве молодая женщина выжила после падения с 11-го этажа жилого дома. Вместе с ней выпал мужчина, он погиб. Полиция сейчас занимается выяснением всех обстоятельств инцидента, она также пытается установить личности пострадавших.