В Москве девушка выжила после падения с 11-го этажа

На севере российской столицы произошло ЧП, там с 11-го этажа жилого дома выпали сразу два человека. При этом молодой женщине посчастливилось выжить. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от экстренных служб Москвы.

«Мужчина и молодая женщина упали с 11-го этажа здания по адресу: улица Клязьминская, дом 6, корпус 1», — указали журналистам.

Девушка выжила, ее забрала с места происшествия машина скорой помощи, после чего увезла в больницу. Правоохранители сейчас заняты выяснением всех обстоятельств инцидента, а также установлением личностей пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля восстановили зрение 4-летнему мальчику, который ножом попал себе в глаз. Операция прошла успешно. Хирургам удалось спасти глаз пациента и сохранить его зрительные функции.