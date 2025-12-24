Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в интервью «Газете.Ru» дал жесткую оценку заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о якобы нанесенных ударах ракетами «Фламинго» по территории России.

По мнению дипломата, подобные утверждения не имеют под собой доказательной базы и являются частью информационной кампании Киева, направленной на повышение своего рейтинга в глазах западных спонсоров.

По словам депутата, истинная цель подобных заявлений очевидна — это попытка искусственно повысить рейтинг киевского руководства в глазах его западных покровителей. Он пояснил, что основной мотив — выпрашивание средств и вооружений, в которых режим сейчас испытывает острую нехватку, во многом благодаря действиям российских вооружённых сил, систематически уничтожающих соответствующую логистическую инфраструктуру.

«Где подтверждение этим словам про «Фламинго»? Где подтверждение? Где данные объективного контроля?» — задался вопросом собеседник.

Он подчеркнул, что даже гипотетические единичные удары не способны оказать какого-либо влияния на стратегическую обстановку и ход специальной военной операции.

Комментируя вероятную реакцию Запада, Долгов предположил, что американские власти, обладая собственными спутниковыми возможностями разведки, отлично понимают реальное положение дел на фронте. По его словам, именно это объясняет «уничижительное отношение» администрации США к Зеленскому, которого в определенных кругах воспринимают как «маленького врунчика».

Ранее сообщалось, что Зеленский раскрыл 20 пунктов плана по урегулированию конфликта на Украине.