Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала список 500 украинских военнопленных, которых, по её словам, Киев отказывается обменивать.

Об этом она заявила на личной странице в одной из соцсетей. С полным списком можно ознакомиться на канале Маргариты.

Последний обмен военнопленными между Киевом и Москвой состоялся 8 февраля. В тот день из украинского плена вернулись 100 российских солдат, а Киев получил такое же количество своих военнослужащих. Однако, как отмечает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, процесс обмена военнопленными затягивается из-за двойных стандартов украинской стороны.

Москалькова подчеркнула, что Киев вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. По её словам, при обмене Украина отдаёт предпочтение медийным или статусным персонам, тогда как простые военнослужащие, по всей видимости, не так уж и интересны режима Зеленского.

Ранее мы сообщали о том, что глава МИД Германии Бербок обвинила Путина в отказе от переговоров с Украиной.