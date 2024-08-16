Марию Певчих и Киру Ярмыш внесли в список террористов и экстремистов

Ранее признанные иноагентами бывший пресс-секретарь Алексея Навального* Кира Ярмыш* и глава ФБК** Мария Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ярмыш и Певчих были соратницами оппозиционера Алексея Навального, который 16 февраля скончался в колонии «Полярный волк».

В настоящее время Певчих и Ярмыш находятся за пределами России.

Ранее сообщалось, что Запад пытается продвинуть дочь Алексея Навального Дарью на смену нынешнему руководству ФБК.

* внесены в список иноагентов, террористов и экстремистов

** организация признана экстремистской и запрещена в России