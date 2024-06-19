Запад готовит дочь Навального на смену действующему руководству ФБК

Дочь оппозиционного политика Алексея Навального, 22-летнюю Дарью, пытаются продвинуть на место главы Фонда борьбы с коррупцией*. Об этом стало известно RT .

Канал сообщает, что Дарья Навальная обучалась в Стэнфордском университете и проходила стажировку в ФБК как раз с целью когда-нибудь встать во главе фонда. Ее активно готовил и продолжает готовить к этому Запад. Девушка может занять место Марии Певчих**, так как больше подвергается контролю.

Полагают, что блондинка свяжет свою жизнь не со стандартной корпоративной или академической работой в США, а именно с политическим активизмом, как и отец. Сама девушка эти новости не комментировала.

Ранее сообщалось, что известный беглый олигарх из РФ готовит иск в суд к лидеру ФБК Певчих, собирающей компроматы.

* Организация признана НКО-иноагентом, экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена на территории России

** Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ