Заявления Киева о намерении продолжать боевые действия ради усиления переговорных позиций лишь ухудшают положение Украины и могут привести к жесткому финалу переговорного процесса. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, комментируя слова Владимира Зеленского о Донбассе и Запорожской АЭС.

Стремление украинских властей продемонстрировать хотя бы минимальные успехи на линии боевого соприкосновения с целью давления на переговорный процесс, а также отказ от компромиссов, в перспективе могут обернуться для Киева крайне неблагоприятными последствиями. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала ОТР.

По его словам, нынешняя тактика Владимира Зеленского обусловлена желанием получить «козыри» для переговоров, однако реальные результаты на фронте этого не подтверждают. Марочко отметил, что попытки изменить ситуацию в зоне боевых действий остаются безуспешными, а с течением времени переговорные позиции Украины лишь ослабевают.

Эксперт подчеркнул, что ключевую роль в формировании условий будущих договоренностей играют не политические заявления, а обстановка непосредственно на линии соприкосновения. Именно действия российских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, по его оценке, определяют направление и содержание переговорного процесса.

Марочко также заявил, что Россия, по его мнению, уже неоднократно демонстрировала готовность к существенным уступкам, однако украинская сторона не воспользовалась этими возможностями. В результате, считает он, последующие предложения могут оказаться для Киева значительно менее выгодными, чем предыдущие.

Ранее Владимир Зеленский вновь исключил возможность компромиссов по Донбассу и вопросу Запорожской атомной электростанции, заявив, что Украина не намерена отказываться от этих территорий и объектов без вооруженного сопротивления. В Кремле, комментируя эти высказывания, указали, что развитие ситуации на фронте само по себе является наглядным показателем текущего положения дел.

