Минобороны расширило список заболеваний, препятствующих заключению контракта при мобилизации

Министерство обороны России утвердило новый, расширенный перечень заболеваний, при наличии которых лица, ограниченно годные к военной службе, не смогут заключить контракт в период мобилизации, военного времени или военного положения. Приказ подписал министр Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА Новости.

Перечень увеличен с 26 до 35 позиций. В него теперь включены все типы сахарного диабета (ранее только I типа), заболевания сосудов с умеренным нарушением кровообращения, последствия сложных переломов с нарушением функций конечностей, стойкое снижение слуха, ряд заболеваний глаз, челюсти и зубов, деформации стопы и кистей, а также наличие инородного тела в полости черепа или головном мозге. Проект этого документа был опубликован для общественного обсуждения еще в сентябре 2025 года, а предыдущий список действовал с сентября 2023 года.

