Марочко: украинские радикалы создают буферную зону вокруг Харькова

Вокруг Харькова создают специальную буферную зону, полностью свободную от пророссийски настроенного мирного населения. Об этом сообщил Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке. Его слова привели РИА Новости .

Он заявил, что сразу в ряде населенных пунктов Харьковской области было отмечено прибытие членов различных националистических военизированных организаций.

«Начали оборудовать пункты постоянной дислокации и расквартировываются небольшими группами в разных местах, в большей степени домах и квартирах мирных граждан», - указал эксперт.

Националисты не скрывают своего присутствия в Харьковской области, но и не афишируют его. Получается, что вокруг Харькова создается специальная буферная зона, в которой ведется тщательный контроль за пророссийски настроенными жителями.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ стали активно укреплять свою оборону в Часовом Яре. Командование стягивает на этот участок фронта все доступные им резервы. Из тыла на передовую непрерывным потоком следуют подразделения, техника и боеприпасы.