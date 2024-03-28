Командование украинской армии стало стягивать на передовую на донецком направлении заметное количество резервов. Трафик транспорта ВСУ резко вырос. Об этом сообщил Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке. Его слова привели РИА Новости .

Киев не просто стягивает на этот участок фронта свои резервы. Зачастую в них попадают даже личные резервы командования сухопутных войск. Это говорит об особой важности данного города для ВСУ.

«Украинское командование стягивает дополнительные силы. Вооружение, военная техника и личный состав перебрасывается с тыловых зон», - указал он.

Марочко добавил, что военные колонны везут к передовой подкрепления, а в обратном направлении они вывозят погибших и раненых, а также оттаскивают битую технику. Транспортный трафик у ВСУ в районе города резко увеличился.

Ранее Марочко рассказал, что в Харькове в жилой дом угодила собственная ракета ПВО ВСУ. На место происшествия тут же выехали представители спецслужб, чтобы замаскировать сведения о том, что повреждение здания произошло из-за дружественного огня.