По украинской гражданской инфраструктуре Харькова нанесен удар со стороны собственной ПВО. Зенитный комплекс западного производства выпустил ракету, которая попала в мирный объект. Об этом сообщил Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке. Его слова привели РИА Новости .

ЗРК, поставленный Украине с Запада, располагался на севере Харькова прямо в жилых кварталах. Это не привело ни к чему хорошему.

«В ходе нештатного срабатывания системы украинской ПВО ракета западного зенитного комплекса ударила по гражданскому объекту», - заявил Марочко.

Он добавил, что сразу же после инцидента на место ЧП выехала специальная группа представителей СБУ. Ее цель - скрыть все улики, которые указывают на то, что гражданский объект пострадал от действий ВСУ.

Ранее появились сведения, что в Харьковской области началась принудительная эвакуация мирных жителей. Гражданских, которые проживают на купянском направлении, стали отселять глубоко в тыл. Это коснулось сразу 55 населенных пунктов.