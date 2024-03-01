Уголовное дело возбудили в Подмосковье по факту ДТП с тремя погибшими

В Подмосковье по фату ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.

Авария случилась сегодня около четырех часов утра на трассе в Кашире. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на «встречку», где совершил лобовое столкновение с легковушкой.

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Еще один пассажир получил различные травмы, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить водителя, который сбил двух пешеходов.