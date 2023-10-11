Маршрутка и легковушка столкнулись в Люберцах: есть пострадавшие среди пассажиров

В подмосковных Люберцах сегодня произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Авария случилась на Вертолетной улице около восьми часов утра. По предварительным данным, произошло столкновение транспортных средств.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители маршрутки и легковушки, а также пассажиры. Их число сейчас уточняется.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Лосино-Петровском столкнулись электричка и легковая машина, погибли два человека.