Маршрутка и легковушка столкнулись в Люберцах: есть пострадавшие среди пассажиров
Маршрутка с пассажирами и легковой автомобиль столкнулись в Люберцах
Фото: [©Кирилл Каллиников/РИА Новости]
В подмосковных Люберцах сегодня произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Авария случилась на Вертолетной улице около восьми часов утра. По предварительным данным, произошло столкновение транспортных средств.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители маршрутки и легковушки, а также пассажиры. Их число сейчас уточняется.
В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Лосино-Петровском столкнулись электричка и легковая машина, погибли два человека.