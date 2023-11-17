Маршрутка загорелась на проезжей части в подмосковном Ногинске

Маршрутка вспыхнула на проезжей части в подмосковном Ногинске, сообщает газета «Богородские вести» .

По словам очевидцев, ЧП произошло рано утром на Комсомольской улице. Огонь охватил транспортное средство за считанные минуты. Микроавтобус полностью сгорел до приезда пожарных.

По некоторым данным, маршрутка была заказной — предназначена для развоза сотрудников одного из гипермаркетов. Также известно, что в момент возгорания в машине был только водитель. Он увидел дым из-под капота и остановил транспортное средство.

Информация о пострадавших не поступала. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома в Реутове загорелась иномарка.