Маршрутка загорелась на проезжей части в подмосковном Ногинске
Фото: [Соцсети]
Маршрутка вспыхнула на проезжей части в подмосковном Ногинске, сообщает газета «Богородские вести».
По словам очевидцев, ЧП произошло рано утром на Комсомольской улице. Огонь охватил транспортное средство за считанные минуты. Микроавтобус полностью сгорел до приезда пожарных.
По некоторым данным, маршрутка была заказной — предназначена для развоза сотрудников одного из гипермаркетов. Также известно, что в момент возгорания в машине был только водитель. Он увидел дым из-под капота и остановил транспортное средство.
Информация о пострадавших не поступала. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома в Реутове загорелась иномарка.