В Курской области в приграничных моргах находится более 8 тыс. тел военнослужащих ВСУ, оставленных их товарищами. Как сообщил Mash, процесс идентификации и передачи тел Украине может занять не менее трех лет.

Останки участников вторжения размещены в моргах Белгородской, Ростовской и Курской областей. Эксперт-патологоанатом Владимир Поленов сообщает, что в приграничной зоне организованы полевые медико-санитарные лагеря, одной из задач которых является прием погибших.

Значительная часть тел эвакуируется постепенно. Сначала они направляются в полевые лагеря, где некоторые из них удается идентифицировать по медальонам, однако большинство остается безымянными. Далее тела транспортируются в ближайшие морги на рефрижераторах, но там уже не хватает свободного пространства. В результате их отправляют в Ростов-на-Дону, где созданы специальные ангары.

По данным, туда уже поступило от 5 до 8 тыс. тел, а еще больше остается на полях сражений в Курской области.

Множество погибших украинских бойцов захоронили в братских могилах, как это было в годы Великой Отечественной войны. Примерно 90% из них получили ранения от мин и взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что после подрыва ВСУ дамбы под Кураховом погибло не менее 10 украинских бойцов.