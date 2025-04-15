Mash: дроны ВСУ атаковали станцию скорой помощи в Курске, горят машины

На протяжении последних трех часов украинские беспилотники продолжают атаковать Курск, о чем передает Mash со ссылкой на местных жителей.

Стало известно, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошло возгорание ещё в одном многоквартирном доме и в одном частном строении.

Кроме того, были повреждены транспортные средства, принадлежащие местным жителям. По информации от свидетелей, один из беспилотных летательных аппаратов нанёс удар по станции скорой медицинской помощи. В городе проводятся оперативные мероприятия. Сведения о пострадавших в настоящее время уточняются.

Информации о происходящем от официальных источников и городских властей пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Курске украинский БПЛА среди ночи влетел в жилой многоэтажный дом, начался пожар.