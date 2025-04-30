Mash: малярия унесла жизнь российского туриста после отдыха в Африке
Mash: российский турист погиб после поездки в Африку из-за малярии
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Житель Ульяновска погиб от малярии спустя несколько дней после возвращения из отпуска, проведенного на архипелаге Занзибар. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Отмечается, что во время отдыха в африканской стране 35-летнего мужчину укусил малярийный комар. Инфекция попала в кровь туриста и привела к летальному исходу.
Как пишет Mash, после возвращения в Ульяновск мужчина пожаловался на плохое самочувствие — высокую температуру и головокружение. Россиянин принял решение обратиться к врачам. Сначала медики диагностировали у него грипп и назначили капельницы с витаминами, однако состояние пациента продолжило ухудшаться.
При повторном обращении в больницу врачи поставили россиянину диагноз «малярия». Медики боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось — он скончался в больнице.
Близкие погибшего сообщили, что мужчина и его супруга не знали о необходимости проведения профилактических мер против малярии и не принимали специальную химиопрофилактику перед поездкой в Африку.
Малярия — одна из самых опасных инфекций, распространенных в странах Африки, особенно в тропических и субтропических регионах. Заболевание передается через укусы малярийных комаров.
Профилактика заболевания включает в себя комплекс мер, которые снижают риск заражения. Основные из них — химиопрофилактика и использование средств защиты в поездке.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил о резком увеличении численности комаров в Центральной России.