Биолог предположил рост численности комаров в Центральной России

В Центральной России в ближайшие недели может появиться аномально большое количество кровососущих комаров, если установится теплая погода и лужи наполнятся водой. Об этом сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, комары зимуют либо в виде отложенных яиц, либо в виде самок, которые с наступлением тепла начинают активно летать и искать подходящие места для кладки. Благодаря мягкой зиме в этом году количество выживших самок и успешно перезимовавших яиц, вероятно, окажется выше обычного.

«Так вот, если наполнятся весенние лужи и будет тепло, да, можно предположить, что через две-три недели выйдет действительно очень большое одновременно количество кровососущих комаров», — заявил Марьинский.

Однако он отметил, что сейчас из-за малоснежной зимы в лесах пока довольно сухо.

Как пояснил биолог, жаркая и сухая или, наоборот, холодная весна с сильными заморозками может существенно снизить численность комаров.

Ранее биолог Елена Анашкина заявила, что в центральной части России прогнозируется всплеск популяции комаров и активизация агрессивных медведей, что обусловлено недавними апрельскими снегопадами.