Mash опубликовал кадры горящей нефтебазы под Ростовом после атаки дронов ВСУ

По информации от Mash, в ночь на четверг, 19 декабря, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины нанесли удар по нефтебазе «НЗНП», расположенной в Новошахтинске Ростовской области. В результате атаки начался сильный пожар. В сети распространяются видеоматериалы, демонстрирующие пламя.

Также сообщается, что украинские БПЛА летят в настоящее время в сторону российских военных аэродромов в соседних Таганроге и Батайске — по ним сейчас активно работает ПВО.

«Осколки одного из уничтоженных беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода АО „НЗНП“ в Новошахтинске — из-за этого там начался пожар. В регионе третий час работает ПВО, уничтожено минимум девять целей», — приводится в публикации.

В Ростове-на-Дону из-за фрагментов взрывного устройства произошло возгорание в частном доме. В данный момент опасности для людей нет.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь своем Telegram-канале губернатор написал, что боевыми расчетами ПВО были выявлены в небе и сбиты шесть БПЛА: сбиты в Таганроге и еще один — в соседнем Батайске.