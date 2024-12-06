Mash: растоптавший и обхаркавший православный крест блогер Ярмагомедов получил семь лет тюрьмы

Московский суд назначил наказание блогеру Хавиеру Ярмагомедову, который записал видео, на котором он плюет на православный крест и топчет его ногами. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Видеоролик с поступком Ярмагомедова появился в Сети 16 июля. На кадрах он плевал на православный крест и топтал его ногами. После этого российское общество возмутилось такими действиями и потребовало от правоохранителей сурового наказания. Блогер испугался такой реакции и попытался оправдаться, но неудачно. Он обвинил во всем православных людей, дескать, они его спровоцировали.

Дорогомиловский суд города Москвы оценил действия Ярмагомедова как уголовное преступление. В качестве вердикта он отправил его за решетку на семь лет.

Ранее сообщалось о трагедии, которая случилась с блогером Дмитрием Костенковым, больше известный в Сети как Amoral. Он разбился насмерть, выпав с 25-го этажа. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.