Блогер Amoral разбился насмерть, выпав из окна 25-го этажа в Петербурге

Российский блогер Дмитрий Костенков, больше известный в Сети как Amoral, вывалился в Санкт-Петербурге из окна многоэтажного дома. Трагический инцидент, как передает со ссылкой на источник телеканал РЕН, произошел в минувший понедельник вечером, 2 декабря.

Отмечается, что все произошло на Заречной улице у Шуваловского парка на севере Петербурга. Согласно предварительным данным, Костенков выпал из окна 25-го этажа.

«Сначала думали, что упала девушка, но после пригляделись и поняли, что это парень», — поделился с телеканалом собеседник.

Мужчина скончался на месте еще до приезда скорой. В настоящее время на месте работают полицейские. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что москвичка сломала позвоночник, сиганув от ухажера через окно.