Mash: суд отобрал землю и дом иноагента-экстремиста Невзорова в Петербурге

Судебные органы изъяли недвижимость и земельный участок, принадлежащие иноагенту и экстремисту Александру Невзорову* в Санкт-Петербурге, сообщил Mash.

Ранее он переписал имущество на свою супругу и тещу, однако суд признал эти сделки недействительными, поскольку данная собственность принадлежит участникам экстремистской группы. В результате все имущество было передано в доход Российской Федерации.

Речь идет о земельном участке на побережье Финского залива, стоимость которого составляет почти 8 млн руб. На территории, именуемой «Воланд», расположены: шикарный особняк, подсобные сооружения и конюшни.

Ранее на выступлении в США Невзоров заявил, что не планирует возвращаться в Санкт-Петербург.

*физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.