SHOT: ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших предприятий микроэлектроники РФ в Брянске

На брянском предприятии, которое принадлежит акционерному обществу «Группа Кремний ЭЛ», трудится почти две тысячи человек. Украинская армия попыталась нанести удар по заводу, выпустив по нему два беспилотных летательных аппарата. Оба дрона были перехвачены средствами ПВО уже на подлете к предприятию. Это произошло в районе 02.30, беспилотники появились в воздухе с разницей в 10 минут.

«Обломками сбитых БПЛА немного повредило кровлю и забор предприятия. Серьёзных разрушений нет, никто не пострадал», — указал микроблог.

Данное предприятие является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России.

Брянск и Брянская область регулярно попадают под удары ВСУ. Так буквально вчера вечером, 3 декабря, сообщалось о перехвате ударного беспилотника. Его своевременно выявили в небе над регионом и сбили дежурные средства ПВО.