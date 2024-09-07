В Москве экстренно эвакуируют персона и пациентов Научного центра акушерства из-за задымления
Фото: [REGIONS/Анна Быкова]
Не менее десяти находившихся в Научном центре акушерства, гинекологии, что на юго-западе Москвы, пациентов эвакуированы из-за произошедшего в подвальном помещении клиники сильного задымления, передает телеканал РЕН со ссылкой на источник.
По словам собеседника журналистов, в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы столицы. По предварительной информации, очаг задымления найден и уже начато пожаротушение.
«Задымление в подвале», — уточнил источник.
Также сообщается, что из центра были эвакуированы два сотрудника медклиники. О пострадавших информации не приводится. Подробности инцидента сейчас устанавливаются.
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