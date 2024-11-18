SHOT: соседи скопинского маньяка в страхе бросили свои дома после его возвращения

Соседи маньяка из Скопина покинули свои дома и уехали, а в одном из оставшихся построек нашлась его новая пассия, сообщил SHOT.

После возвращения 74-летнего Виктора Мохова, который провел 17 лет в тюрьме за похищение и изнасилование двух девушек на протяжении почти четырех лет, атмосфера в небольшом городке резко изменилась.

Местные жители стали опасаться такого соседства и, решив, что залог безопасности — это нападение, начали угрожать Мохову, требуя держаться подальше от их домов.

В результате многие соседи не выдержали и покинули свои жилища, чтобы уехать от опасного соседа. Сам Мохов, ощущая страх за свою жизнь, повесил муляж камеры у своего дома, полагая, что фонарь сможет отпугнуть потенциальных агрессоров.

Интригующим является тот факт, что вместе с ощущением преследования в одном из пустующих зданий остановилась загадочная женщина, с которой Виктор часто проводит время и якобы помогает по хозяйству.

Он проводит там целые дни и загадочно улыбается, а при вопросах об их отношениях смущается и меняет тему. Новая знакомая избегает общения с соседями, известна лишь ее молодость и прошлое в другом городе.

В настоящее время за Моховым установлен надзор, который продлится еще два с половиной года. Ему предписано оставаться дома с 22:00 до 6:00.

Ранее сообщалось, что маньяк, известный как «Зеленоградский Чикатило», Юрий Гриценко отправился в зону спецоперации.