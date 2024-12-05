Mash: украинский дрон попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области

Украинский беспилотник попытался осуществить атаку на полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области, — именно оттуда ранее была запущена новая ракета средней дальности «Орешник» в сторону Днепропетровска, сообщил Mash.

Системы противовоздушной обороны перехватили дрон всего в нескольких метрах от входа на территорию полигона, в результате чего взрывная волна повредила ворота объекта.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь на 5 декабря российские силы противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 16 украинских дронов, которые планировали нанести удар по целям над Брянской, Белгородской и Курской областями.