Силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией России

За прошедшую ночь на 5 декабря российские силы противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 16 украинских дронов, которые планировали нанести удар по целям над Брянской, Белгородской и Курской областями, как сообщили в Министерстве обороны России.

Из указанного количества 14 беспилотников были сбиты над Брянской областью, по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на протяжении последних суток нанесли удары по военным аэродромам ВСУ, накрыв их инфраструктуру. В ударах принимали участие авиация, беспилотники, а также артиллерия вместе с ракетными войсками.