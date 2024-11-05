Mash: ураган оставил без электричества 10 тыс. жителей Махачкалы

В Махачкале 10 тыс. человек остались без света из-за разразившегося урагана. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По утверждению авторов микроблога, сильнейший ветер валит в Махачкале деревья, сносит бетонные недостроенные конструкции и повреждает машины. Люди очень обеспокоены безопасностью и стремятся забрать детей пораньше из школ, чтобы тем не пришлось самостоятельно добираться до дома.

«10 тыс. человек остались без света из-за урагана в Махачкале. Одна местная жительница пострадала, она в больнице в тяжелом состоянии», — гласят сведения о пострадавших.

Из-за урагана также страдает припаркованный на улицах транспорт. Уже было повреждено более 15 машин.

Ранее климатолог Киселев заявил, что в РФ практически ежедневно происходят какие-либо стихийные бедствия: штормы, ураганы, наводнения либо даже торнадо. По его утверждению, все это случается из-за глобального потепления.