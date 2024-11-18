Mash: в московской школе №1512 около полусотни детей отравились водой из кулера

В общеобразовательной школе российской столицы пострадали десятки учеников. Предположительно, они отравились питьевой водой из кулера. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По утверждению микроблога, порядка 50 человек пострадали в московской школе № 1512. Некоторые ученики почувствовали себя плохо еще в начале прошлой недели, но педагоги не приняли никаких должных мер и даже не разрешали забирать домой детей с плохим самочувствием. У всех них выявили симптомы норовируса: тошноту и расстройство кишечника.

«В каждом классе было минимум 1-2 человека с такими симптомами. Первоначальная версия распространения заразы — банальный воздушно-капельный путь», — указал Mash.

Всех пострадавших объединяет одно: они пили воду из кулера со странным привкусом. Родители учеников считают, что причиной всех бед стала именно данная вода. Они потребовали проверить поставщика, который привозил воду в учебное заведение. Сейчас школа закрыта на карантин, а Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что 205 человек пострадали в Новочебоксарске по итогам обеда в школьной столовой. Шесть детей пришлось госпитализировать, по данному факту также возбуждено уголовное дело.