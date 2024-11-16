Число пострадавших после обеда в школе Новочебоксарска увеличилось до 205 человек

В Новочебоксарске число отравившихся после обеда в столовой школы №4 увеличилось до 205 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Чувашской Республики.

В ведомстве отметили, что в больнице лежат шесть несовершеннолетних, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные 199 пострадавших, включая семерых взрослых, получают лечение амбулаторно.

Министерство здравоохранения Чувашии активно работает с пострадавшими, обеспечивая необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что врачи-педиатры тщательно следят за состоянием здоровья детей. Кроме того, ситуация с отравлением детей и взрослых находится под контролем главы республики Олега Николаева и соответствующих ведомств.

Об отравлении стало известно 15 ноября. Тогда сообщалось, что с симптомами, напоминающими отравление, к медикам обратились 20 человек. Днем 16 ноября сообщалось, что число пострадавших увеличилось до 171 человек.

По факту инцидента следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Республике Чувашия возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, какие проверки будут проведены в школе Новочебоксарска после массового отравления детей и взрослых.