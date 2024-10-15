Mash: внедорожник московского ресторатора могли из мести подорвать его подчиненные

У владельца ресторана Tank Виктора Мишачева возникли проблемы с работниками его заведений из-за задержек в выплате зарплат, сообщил Mash. Есть вероятность, что сотрудники могли решить отомстить, данную версию также рассматривают правоохранительные органы.

Согласно имеющимся данным, в одном из ресторанов мужчина и его партнеры имели значительные долги перед персоналом.

В связи с этим возникли конфликты. В ближайшие дни планировалось собрание для обсуждения данной ситуации. Однако сегодня, 15 октября, произошел взрыв.

Снаряд, установленный на внедорожник Tank, был завернут в пакет и укрыт детской пеленкой. Около восьми утра Виктор пришел к автомобилю с ребенком, когда он попытался убрать не известный ему предмет, прогремел взрыв.

В результате инцидента у шестилетнего мальчика серьезные ранения на лице, у водителя оторвало руку, а у второго мужчины — осколочное ранение бедра. Расследование дела находится под контролем прокуратуры Москвы.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали после взрыва автомобиля на юго-западе Москвы.