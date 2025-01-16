Mash: вражеские БПЛА массово атаковали военное предприятие под Тамбовом

В Тамбовской области в ночь на четверг, 16 января, зафиксирован массовый налет украинских беспилотников. Как передает Mash, цель врага была поразить военное предприятие, расположенное у населенного пункта Кузьмино-Гать.

Граждане, проживающие в регионе, рассказали о том, что они слышали звуки, похожие на работу систем противовоздушной обороны, и видели вспышки в небе.

«Большинство дронов направлялись в сторону военного предприятия, порохового завода, расположенного неподалеку от села Кузьмино-Гать», — приводится в публикации.

По предварительным данным, беспилотники были запущены из Харькова, который расположен примерно в 500 километрах от тамбовского порохового завода.

Информации о происходящем от официальных источников и властей Тамбовской области пока не поступало.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в результате падения украинского БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Воронежской области.