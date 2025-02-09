Mash: ВСУ атаковали дронами Железногорск в Курской области

Украинские боевики под покровом ночи воскресенья, 9 февраля, атаковали город Железногорск в Курской области. Об этом со ссылкой на местных жителей передает Телеграм-канал Mash.

По информации от местных жителей, примерно в 02:00 по московскому времени были слышны звуки взрывов, а над зданиями наблюдались яркие вспышки. Также свидетели рассказали, что в Дмитровском районе города были замечены низко летящие беспилотные летательные аппараты.

В общей сложности в Железногорске произошло от шести до девяти взрывов. По предварительной информации, сработала система региональной противовоздушной обороны.

На данный момент нет официальных данных о пострадавших и разрушениях.

Напомним, в ночь на субботу, 8 февраля, Ростов-на-Дону атаковали украинские дроны. В результате происшествия в административных и бытовых зданиях предприятия в Чертковском районе области также были нанесены повреждения. Было эвакуировано шесть сотрудников. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.