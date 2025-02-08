Слюсарь: в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотников

В части Ростова-на-Дону был введен режим чрезвычайной ситуации после того, как ночью на город было совершено нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов, о чём сообщил в своём аккаунте в социальной сети временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В ночь на субботу, 8 февраля, город атаковали украинские дроны. В результате происшествия в административных и бытовых зданиях предприятия в Чертковском районе области также были нанесены повреждения. Было эвакуировано шесть сотрудников. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.

«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — говорится в сообщении врио губернатора.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации успешно атаковали объект нефтегазовой инфраструктуры, который был задействован в работе военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, были нанесены удары по инфраструктуре вражеских военных аэродромов, складам и местам, где осуществлялась подготовка к запуску беспилотных летательных аппаратов.