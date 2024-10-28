Mash: ВСУ атаковали спиртзавод в Воронежской области

Стало известно, в какое промышленное предприятие в Воронежской области угодил дрон ВСУ во время массированной вражеской атаки в воскресенье вечером, 27 октября, о которой сообщал губернатор региона Александр Гусев.

Ранее стало известно, что в Воронежской области системами ПВО и РЭБ было сбито не менее 10 украинских беспилотников.

Как передает Mash со ссылкой на источники, которые из ударных дронов ВСУ, предположительно, атаковали находящийся в Новохоперском районе спиртзавод «Этанол-Спирт».

«Речь идет о предприятии „Этанол-Спирт“ в Новохоперском районе, по которому ранее уже были прилеты», — говорится в сообщении.

Как рассказал собеседник журналистов, данное предприятие ранее уже подвергалось подобным атакам ВСУ с воздуха. Согласно предварительным данным, в результате вражеской атаки на спиртзавод пострадавших нет.