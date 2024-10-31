Mash: взрыв газа в Черкесске могла устроить пенсионерка, которая накануне обещала всех взорвать

Соседи рассказали, что женщина страдала психическими проблемами, часто вступала в конфликты с ними и на прошлой неделе угрожала всем взорвать их. Свидетели отмечают, что незадолго до инцидента в воздухе чувствовался запах газа, сообщил Mash.

Пенсионерка, у которой, скорее всего, произошел взрыв газа в Черкесске, выбрасывала мусор из окна, не покидая квартиру. Предположительно, она погибла.

Жильцы пятиэтажного дома не могли ничего сделать с бабушкой Аллой, проживающей на пятом этаже, поскольку у нее наблюдались признаки психического расстройства.

Несколько раз специалисты по газу пытались проверить ее оборудование, но она никого не впускала. Однажды она даже обозвала полицейских через дверь.

В настоящее время сообщается о трех погибших и девяти пострадавших. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе мать с ребенком. Работы по разбору завалов продолжаются.

Не менее десяти квартир получили значительные повреждения или полностью разрушены. Предполагается, что эпицентр находился в одной из квартир на пятом этаже, где проживала пенсионерка. Эвакуированных временно размещают в интернате имени Латоковой.

Напомним, что газ взорвался в квартире жилого дома в Черкесске. Часть кровли была серьезно повреждена. Спасательные службы эвакуировали 70 человек из здания.